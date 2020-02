MINEIRO VIVE DRAMA NO SUDESTE ASIÁTICO

Igor Patrick, de 27 anos, e o namorado, André Lessa, de 29, ficaram seis meses em Pequim, foram de férias para Cingapura e agora não podem voltar à capital chinesa (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)



Medo, apreensão, prejuízo financeiro, incertezas. O drama vivido por brasileiros que moram na China, país onde começou o surto de coronavírus, coincide com o anúncio do balanço atualizado de mortos, que subiu para 259, e infectados, que se aproxima de 12 mil. O jornalista Igor Patrick, de 26 anos, de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, deixou o Brasil há cerca de seis meses para estudar em Pequim. Ele conta que, em algumas regiões, as máscaras já estão em falta. "Álcool gel, então, esquece", conta.

De férias pelo Sudeste asiático, ele relata a dificuldade para retornar à capital chinesa. "Estou em Cingapura, que fechou as fronteiras para viajantes vindos da China. Meus voos de volta foram cancelados e meu prédio está em quarentena. Ninguém entra, ninguém sai", conta.

"Minhas coisas ficaram presas no meu apartamento. Estou com pouquíssimas roupas. Meus documentos, meu dinheiro vivo, ficou tudo lá em Pequim. Meu namorado está viajando comigo e deixou parte das coisas no meu apartamento em Pequim. O voo dele de Pequim para o Brasil também foi cancelado", disse.

Sem poder voltar para Pequim, Igor e o namorado, André Lessa, de 29, vão retornar para o Brasil no próximo dia 10 partindo de Bangcoc, capital da Tailândia. "Vou voltar pro Brasil porque meu voo de volta para Pequim foi cancelado. Estava viajando pelo Sudeste asiático de férias. Era o fim da minha viagem. Não fosse isso, jamais gastaria tanto dinheiro pra voltar em cima da hora para o Brasil. A passagem foi mais de R$ 3,8 mil", afirma.





PREJUÍZOS Além da dificuldade em voltar para casa, o jornalista relata prejuízos com o cancelamento dos voos. Ao todo, segundo ele, os gastos passaram de R$ 18 mil. "Foram gastos R$ 14.481 de passagens canceladas e ainda não estornadas no meu cartão de crédito e R$ 3.527,41 da passagem que meu sogro conseguiu comprar pra mim e que terei de pagar para ele", detalha. "A primeira cancelei porque tinha comprado ida e volta e a universidade nos avisou para não fazer isso porque não há previsão de retorno. A segunda cancelei porque meu voo de Bangcoc para Pequim foi cancelado. Eu não conseguiria ir para a cidade e pegar meu voo de lá."

Igor reclama que os sites de compra de passagem do Brasil estão fazendo de tudo pra dificultar sua vida. Ele conta que comprou duas passagens que precisou cancelar dentro do prazo legal de 24 horas e a empresa se recusa a reembolsá-lo. "Isso comprometeu meu limite do cartão de crédito e eu tive que pedir ajuda para o meu sogro no Brasil. E dizem que se reembolsarem será só em 45 dias. O valor vai cair na minha fatura e eu não terei dinheiro pra arcar. Espero não ter que entrar na Justiça", disse.





EMBAIXADA Apesar das dificuldades, Igor disse que não chegou a procurar a embaixada brasileira. "Eles também não me procuraram, porém, não posso julgar o trabalho de apoio consular deles. De fato não entrei em contato, mas não acho que conseguiriam me ajudar muito, considerando as orientações do governo, em Brasília."

Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo enfrenta ao menos duas dificuldades para evacuar os brasileiros que se encontram na China, local onde se iniciou o surto de coronavírus. Uma delas é a falta de recursos. O outro ponto seria a falta de garantia na lei para que esse grupo cumpra o período de quarentena. O presidente disse que os brasileiros que lá se encontram apenas retornarão ao Brasil caso haja garantia de que o prazo de 40 dias será respeitado. Ele pedirá ao Judiciário e ao Congresso que assegurem a medida.

“Temos alguns nacionais, em especial na região de Wuhan, que querem voltar para cá e têm pedido o nosso apoio. Obviamente, o apoio custa dinheiro, meios e o Brasil vai ter que se esforçar para consegui-los”, alegou.





Brasil tem 16 casos suspeitos

Brasília – O Ministério da Saúde informou ontem que o Brasil já tem 16 casos suspeitos do novo coronavírus 2019 n-CoV, mas nenhum caso confirmado. Há casos suspeitos no Ceará (1), São Paulo (8), Paraná (1), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (4). Há 10 casos descartados: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1) , São Paulo (2), Paraná (1), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (3). Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que os casos são emergência de saúde pública de interesse internacional. São milhares de infecções na China e em 23 países. Com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos.

"Devemos lembrar que são pessoas, não números. Mais importante do que a declaração de uma emergência de saúde pública são as recomendações do comitê para impedir a propagação do vírus", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Os casos do 2019-nCoV estão se espalhando mais rápido, mas matam menos do que que síndrome respiratória aguda grave (Sars), que causou um surto na China entre 2002 e 2003, e do que o H1N1, vírus que levou a uma pandemia em 2009 e que continua fazendo vítimas. Desde o primeiro alerta, em 31 de dezembro, até ontem, o coronavírus já havia matado 259 pessoas na China e infectado 12 mil – taxa estimada de letalidade de 2,19%, segundo autoridades chinesas. Isso significa que, a cada 100 pessoas doentes, duas morrem. Os dados são estimados porque o número total de infecções ainda é desconhecido.

Já a Sars matou 916 pessoas e contaminou 8.422 durante toda a epidemia (2002 a 2003). A taxa de letalidade é de 10,87%. Isso representa quase 11 mortes a cada 100 doentes. Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS). As duas infecções são causadas por vírus da família "coronavírus", e recebem este nome porque têm formato de coroa. Se comparados a outro vírus que causa doença respiratória, como o H1N1, o número de pessoas que morrem é maior do que o registrado pelo coronavírus. Em 2019, apenas no Brasil, 796 pessoas morreram com H1N1 e 3.430 foram infectadas. Ou seja, a gripe matou 23,2% dos pacientes internados no Brasil com sintomas, ou 23 a cada 100 doentes.

RECOMENDAÇÕES Os especialistas recomendam a "etiqueta respiratória" para evitar a transmissão: cobrir a boca com a manga da roupa ou braço em caso de tosses e espirros e sempre lavar as mãos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda que os serviços de saúde adotem protocolos de prevenção antes, durante e depois da chegada do paciente, com desinfecção e ventilação de ambientes. Para quem trabalha em pontos de entrada no país, como aeroportos e fronteiras, é recomendado o uso de máscaras cirúrgicas. Se há algum caso suspeito em aviões, navios e outros meios de transporte, é recomendado usar máscara cirúrgica, avental, óculos de proteção e luvas. A inspeção de bagagens deve ser feita com máscara cirúrgica e luvas.





China suspende casamento





Pequim – A China pediu aos casais que planejam se casar hoje para adiar a cerimônia e às famílias dos finados que encurtem os funerais para tentar impedir a propagação do coronavírus, que cruzou as fronteiras para outros países. O apelo coincide com o novo saldo de mortos, que chegou a 259, e o número de infectados, que sobe para cerca de 12 mil. "Caso você tenha planejado o registro de casamentos até 2 de fevereiro, recomendamos que o cancele", afirmou o Ministério de Assuntos Civis em comunicado. O dia 2 de fevereiro é considerado este ano um dia de sorte para o casamento, pois 02/02/2020 é palíndromo. Pequim, Xangai e outras cidades haviam decidido, antes do surto do coronavírus, abrir registros civis para que os casais pudessem registrar seu casamento, mesmo que a data caia num domingo. O ministério também informou que os serviços de aconselhamento matrimonial serão temporariamente suspensos e pediu à população que não organizasse banquetes.