Estados Unidos confirma oitavo caso de infecção por coronavírus no país

As autoridades de saúde do Estado de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, confirmaram neste sábado, dia 1º, um novo caso de infecção por coronavírus, o oitavo no país. De acordo com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, o novo caso é de um homem na casa dos 20 anos que vive na cidade de Boston. O cidadão americano viajou recentemente para Wuhan, na China, epicentro da doença, e sentiu sintomas da doença pouco depois de voltar aos EUA.



"Estamos gratos que esse jovem está se recuperando e procurou ajuda médica imediatamente", disse Monica Bharel, comissária de Saúde Pública de Massachusetts. "O Estado estava preparado para atender um possível caso de coronavírus, e temos sorte que nosso médicos agiram rápido", completou, dizendo que o risco de uma epidemia do coronavírus em Massachusetts é baixo.



Com a Espanha, que confirmou na noite de sexta-feira, 31, o registro do novo vírus no país, a lista de nações afetadas pelo coronavírus subiu para 23, além da China. O número de mortos está em 259, e ao menos 11.792 casos já foram confirmados.