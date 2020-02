Chuva deixa São Paulo em estado de atenção neste sábado

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva que atinge a capital na tarde deste sábado, 1º, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Às 16 horas, o órgão contabilizava dois pontos de alagamento intransitáveis na Avenida Interlagos, na zona sul.



A zona sul e região da Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção às 13h55. Já na Marginal do Tietê e demais regiões da capital, o sinal de alerta acendeu às 15h10, de acordo com o CGE.



Segundo o órgão, a passagem de uma frente fria no litoral de São Paulo neste fim de semana estaria favorecendo a formação de áreas de instabilidade. "As instabilidades começam a se organizar dentro da cidade de São Paulo onde já se observa chuva forte na região oeste, principalmente entre os bairros do Butantã, Lapa e Pinheiros", diz o órgão, em nota.



Ainda de acordo com o CGE, há possibilidade de rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos. "Segundo a equipe de meteorologia do CGE da Prefeitura de São Paulo, a tendência é de a chuva ganhe força e atinja outras regiões", afirma.



Para o domingo, dia 2, a previsão é de tempo chuvoso e com ligeira queda das temperaturas, que devem variar entre 21°C e 25°C. "O dia inicia com céu nublado e chuvas intermitente ao longo da madrugada. No decorrer do dia, pancadas de chuva com até forte intensidade e potencial para a formação de alagamentos, transbordamento de rios e córregos, bem como deslizamentos de terra em áreas de risco", diz o CGE.



Já para segunda-feira, 3, há expectativa de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite, com risco de formação de alagamentos. "A temperatura máxima não supera os 24°C e as taxas de umidade do ar se mantêm entre 62 %", informa o órgão.