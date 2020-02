Número de mortes por coronavírus chega a 259 na China; 24 países já têm casos

O número de mortos pelo novo coronavírus aumentou para 259, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 31, pelas autoridades chineses. O volume de infectados já chega a 11.791.



Além da China, outros 23 países já confirmaram casos da doença. Quatro nações passaram a integrar essa lista nesta sexta, ao confirmarem casos em seus territórios: Espanha, Suécia, Reino Unido e Rússia.



Na Espanha, um homem foi diagnosticado com a doença nas Ilhas Canárias. O paciente faz parte de um grupo de cinco pessoas que já estava isolado e sendo monitorado por ter tido contato com um alemão contaminado.



Na Suécia, uma mulher do condado de Jönköping teve a infecção confirmada após exames. Ela havia viajado à Wuhan, cidade chinesa epicentro do surto.



A Rússia confirmou dois casos do novo vírus. Ambos os pacientes são cidadãos chineses. O Reino Unido também anunciou duas infecções.



Diante da propagação global do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quinta-feira, 30, emergência de saúde pública de interesse internacional pelo surto.