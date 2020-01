Suécia confirma primeiro caso de coronavírus

A Autoridade de Saúde Pública da Suécia anunciou o primeiro caso de coronavírus no país. Em comunicado, o órgão informou que a paciente é uma mulher que deu entrada em um hospital do condado de Jönköping após ter viajado à província de Wuhan, na China, epicentro da doença.



Segundo a nota, 20 pessoas com sintomas respiratórios foram identificadas, mas só um caso positivo foi registrado.