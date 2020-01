Governo diz que Brasil mantém nove casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 30, que continua a monitorar 9 casos de pacientes com suspeita de coronavírus no Brasil. Apesar de o número ser o mesmo do que já havia sido informado ontem, casos relatados no dia anterior foram descartados, mas outros, incluídos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, entraram dois casos.



Segundo a pasta, os casos estão distribuídos em Minas Gerais (1 caso suspeito), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (1) e Ceará (1). Ao todo, 43 casos foram notificados a autoridades de saúde do País, mas nem todas são tratados como suspeitos.



Em entrevista para apresentar um balanço sobre o coronavírus, Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, afirmou que a Organização Mundial de Saúde avalia se aumentará o nível de alerta no mundo para uma epidemia da doença.



"Pode ter ou não uma mudança de status da OMS. Mas só saberemos após a reunião que eles fazem hoje", disse Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do ministério, que apresentou o balanço de casos no mundo. Ao todo, 170 pessoas já morreram por causa do coronavírus, todos na China. Há 82 confirmados em 18 países diferentes.