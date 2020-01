Jungmann: protagonismo pela queda (de homicídios) pertence aos governos estaduais

O ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, elogiou a redução - comemorada pelo atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, nas redes sociais - dos índices criminais, em especial, o dos homicídios. "A queda do número de homicídios começou em 2018. O ministro Moro continuou e acelerou essa queda", afirmou o ex-ministro ao Broadcast Político.



Jungmann, contudo, defende que o protagonismo do avanço em Segurança Pública "pertence aos governos estaduais". "Não quer dizer que o governo federal não colabore, mas são os governos estaduais que cuidam da Segurança Pública", disse Jungmann. "Desconheço instrumentos do governo federal para combater homicídios", afirmou.



O ex-ministro participou nesta quinta-feira, 30, do ciclo de palestras "O Futuro da Segurança Pública no Brasil" realizado em São Paulo pela Escola de Negócios Trevisan e pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE). Durante sua fala, Jungmann defendeu que "o nosso sistema de segurança aumenta, promove e amplia a insegurança e a violência".