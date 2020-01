Maia: Podemos avançar em projetos importantes para área ambiental

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 29, que o Congresso pode avançar em alguns projetos que são sinalizações importantes para a área ambiental. "Este ano corremos o risco de não ser tão bom (em termos de PIB) por conta do meio ambiente", disse o parlamentar.



Maia disse que maio deve ir ao Parlamento Europeu para discutir o tema. "Vou fazer o meu papel, mas o governo é decisivo", afirmou.



O presidente da Câmara também demonstrou preocupação com a imagem que o País passa em relação à política educacional. "Como faz para um investidor olhar um ministro da Educação desses? O país não tem futuro", disse.



Em relação ao caso do dramaturgo Roberto Alvim, demitido do cargo de secretário da Cultura após vídeo com referências ao nazismo, Maia afirmou que aquilo foi inaceitável. "Ou ele é autoritário ou ele é louco", disse o presidente da Câmara, que elogiou o presidente Jair Bolsonaro pela rapidez em demiti-lo. "Foi uma decisão acertada", disse.



O presidente da Câmara, além disso, mostrou que aprova o nome da atriz Regina Duarte para assumir a secretaria. "É bom para o Brasil se a Regina Duarte ajudar o governo", disse.