Air Canada e Iberia anunciam suspensão temporária de voos para China

A Air Canada e a Iberia comunicaram nesta quarta-feira, 29, a decisão de suspender voos para a China, seguindo movimento anunciado também por outras empresas aéreas como Lufthansa, American Airlines e British Airways, para evitar ainda mais contágio pelo novo tipo de coronavírus.



A Air Canada informou que segue orientação do governo canadense de evitar viagens não essenciais à China continental, cancelando temporariamente todos os voos diretos para Pequim e Xangai a partir de 30 de janeiro até 29 de fevereiro.



Os últimos voos da empresa saindo do Canadá para o país asiático operam hoje, e o retorno de Pequim e Xangai será feito até amanhã. Os clientes afetados serão notificados e poderão escolher outras empresas aéreas quando disponíveis, ou um reembolso total da passagem.



Já a espanhola Iberia decidiu suspender temporariamente, a partir de hoje, rotas para Xangai. A empresa se comprometeu a reembolsar bilhetes comprados para este ano ou trocá-los por outra data e está entrando em contato com outras companhias aéreas para buscar alternativas a clientes que querem voltar ao local de origem.



A Iberia que segue monitorando a situação provocada pelo coronavírus, para decidir se é necessário prolongar a suspensão dos voos.