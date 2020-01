Trump: EUA apreciam esforços e transparência da China para conter coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 24, que a China "tem trabalhado muito duro para conter o surto de coronavírus". Em sua conta oficial no Twitter, o líder da Casa Branca afirmou que "vai dar tudo certo".



"Os EUA apreciam muito os esforços e a transparência da China", escreveu Trump, acrescentando que "em particular, em nome do povo americano, quero agradecer ao presidente chinês Xi Jinping".



Hoje, os EUA confirmaram o segundo caso de contaminação por coronavírus no país e há relatos de um possível terceiro caso.