OMS: pode haver mais mortes por coronavírus nos próximos dias

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que o número de mortes ligadas a um novo tipo de coronavírus, atualmente em 18, pode aumentar nos próximos dias, já que muitas pessoas diagnosticadas com o problema ainda estão no hospital. Até o momento, mais de 600 casos foram confirmados.



Em coletiva de imprensa, representantes da entidade afirmaram que "o surto está evoluindo" e é preciso acompanhar de perto e "cuidadosamente" a situação.



Questionados sobre a origem do coronavírus, eles afirmaram a investigação está em andamento, "mas ainda não há conclusões".