Não há evidência de transmissão por contato humano fora da China, diz OMS

Não há evidências de transmissão por contato humano fora da China de um novo tipo de coronavírus que já afetou mais de 600 pessoas, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta quinta-feira, 23.



Por isso, a entidade não fez recomendações de medidas adicionais sobre cancelamento temporário de voos fora do país asiático, mas indicou reforço nas checagens por possíveis infectados nos aeroportos ao redor do mundo.



Em coletiva de imprensa, a OMS afirmou estar trabalhando para ter avanços no diagnóstico, tratamento e desenvolvimento de vacinas para o coronavírus. "Estamos completamente comprometidos em terminar esse surto o mais rápido possível", afirmou um dos representantes.



A OMS notou que várias das 18 mortes ligadas ao coronavírus até o momento foram de pacientes com condições preexistentes, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, que enfraqueceram seus sistemas imunitários.



Representantes da OMS afirmaram que ainda é cedo para declarar a situação como uma emergência mundial de saúde pública.