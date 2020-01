Açude se rompe no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais

Um açude se rompeu em Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quinta-feira, 23. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a água elevou em um metro o nível de rio que corta a zona rural do município e provocou inundação.



Até o momento, não há registro de mortos, feridos ou desalojados.



Chove forte em vários pontos do Estado nesta quinta. A Defesa Civil informou que monitora a situação no município.



Ainda não há informações sobre as causas do rompimento do açude.



A elevação do rio impediu a circulação de pessoas, além de ter atingido casas, estabelecimentos comerciais e carros.



Na Grande Belo Horizonte, a expectativa da Defesa Civil é que o volume de chuvas chegue a 250 milímetros entre esta quinta e sábado, 25. Para sexta-feira, 24, são esperadas fortes tempestades na capital.