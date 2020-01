Com Arábia Saudita e Cingapura, 9 países e 2 regiões têm casos de coronavírus

Com as novas confirmações de infecções por um novo tipo de coronavírus, já são nove países com casos registrados: China, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Vietnã, Cingapura e Arábia Saudita. Outras duas regiões - Hong Kong e Macau - também confirmaram pacientes com o vírus.



O caso mais recente até o momento foi da Arábia Saudita, confirmado pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, Vellamvelly Muraleedharan. Uma enfermeira indiana foi infectada em território saudita. Também nesta quinta-feira, 24, foi confirmado um caso em Cingapura, segundo o ministro da Saúde do país, Gan Kim Yon.