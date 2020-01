Bolsonaro anuncia criação do 'Conselho da Amazônia'

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, 21, pelas suas contas nas redes sociais, a criação de um novo órgão, o Conselho da Amazônia. Segundo a publicação, o objetivo do colegiado é coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. A responsabilidade de coordenação, segundo Bolsonaro, ficaria com o vice-presidente, Hamilton Mourão.



Bolsonaro passou a manhã desta terça reunido com Mourão e ministros, na reunião semanal do Conselho de Governo, que acontece às terças-feiras no Palácio da Alvorada. Este foi o primeiro encontro do grupo em 2020. A publicação nas redes também anuncia a criação da Força Nacional Ambiental para proteção do meio ambiente da Amazônia.