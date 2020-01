Alfândega pega 540 kg de cocaína em carga de açúcar no Porto de Santos

Em uma ação realizada nesta segunda-feira, 20 de janeiro, no interior de um terminal de contêineres no Porto de Santos, a Receita localizou 540 kg de cocaína escondidos em uma carga de exportação - açúcar refinado, acondicionado em sacos de ráfia, cujo destino seria o porto de Antuérpia, na Bélgica.



A Alfândega informou que a seleção para conferência ocorreu através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por scanner.



Durante a inspeção, houve indicação positiva do cão de faro da Receita. Aberto o contêiner, foram localizados, no interior de diversos sacos da carga regular, cocaína embalada em material plástico, totalizando 540kg.



A droga interceptada pela Receita foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Receita.