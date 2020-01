Em protesto contra morte, 2 ônibus e 2 caminhões são incendiados em Sorocaba (SP)

Em protesto contra a morte de um jovem de 18 anos, após ser perseguido por guardas municipais, manifestantes incendiaram dois ônibus e dois caminhões do serviço público municipal, entre a tarde e o fim da noite deste domingo, 19, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido, mas três suspeitos do vandalismo foram detidos.



Na manhã desta segunda-feira, 20, os ônibus que atendiam à região do bairro Parque Vitória Régia, na zona norte da cidade, onde ocorreram os ataques, circulavam com escolta. De acordo com a Polícia Civil, o jovem Guilherme Mateus de Camargo Franco, morador do bairro, teria sido perseguido por guardas municipais e fugiu por uma mata, na sexta-feira, 17. O corpo do rapaz foi encontrado na manhã de domingo, nas águas de um lago.



À tarde, um grupo de moradores fez uma barricada com pneus e paus em uma das principais ruas do bairro e ateou fogo ao material. Um ônibus do transporte público que estava parado no ponto final do bairro foi abordado por quatro homens. Eles ordenaram à motorista que descesse, atravessaram o coletivo sobre uma ponte e atearam fogo no veículo.



No mesmo bairro, dois caminhões do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) foram tomados pelos vândalos e incendiados. À noite, um segundo ônibus foi incendiado na avenida principal do bairro.



Dois suspeitos foram detidos pela Polícia Militar, e um menor de idade, apreendido. Um deles estava com um galão de gasolina. O serviço de ônibus foi suspenso no bairro até que fossem providenciadas escoltas da PM e da Guarda Municipal para os coletivos. Os ônibus passaram a circular em comboio.



Durante as manifestações, um carro de reportagem da TV Record foi apedrejado. A corregedoria da Guarda Municipal e a Polícia Civil investigam a morte do jovem e os ataques ao patrimônio.