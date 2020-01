Moro promete 'passagem só de ida para presídio federal' a 75 do PCC que fugiram

O ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, disse no Twitter neste domingo, 19, que a pasta está trabalhando com forças de segurança estaduais para impedir que criminosos que fugiram de um presídio no Paraguai retornem ao País. Setenta e cinco detentos integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) fugiram da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, próxima à fronteira com o Brasil, neste domingo.



"Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal", prometeu Moro.



"Estamos trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai."



O ministro ainda garantiu ajuda ao país vizinho para recapturar os criminosos.



"O Paraguai tem sido um grande parceiro na luta contra o crime."