Homem diz que foi obrigado por assaltantes a tomar 2 litros de cachaça em Minas

(foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Cachaça, marvada, caninha, pinga, aguardente, água que passarinho não bebe... A bebida queridinha do Brasil foi o centro de umregistrado nodenessa segunda-feira. Em, cidade docom cerca de 59 mil habitantes, um homem de 33 anos alega que foi obrigado, durante um, a beber dois litros de, sob ameaças.O rapaz, que é natural de Barretos (SP), registrouna sede da 4ª Companhia deda cidade mineira. Bêbado, ele disse aos militares que foi vítima do roubo quando circulava de moto por uma estrada nos arredores do município.Segundo ele, cincode cor prata eo interpelaram e o obrigaram a consumir a bebida, que tem em média de 38% a 48% de teor alcóolico. Além disso, eles levaram a moto, um celular, uma carteira de couro e R$ 970.Os cinco suspeitos, contou o homem, estavam em um Fiat Uno branco, de modelo antigo. A vítima afirma que, depois do crime, seguiu, mesmo bêbado,, onde registrou o caso. OEm segundo relato, o homem diminui a quantidade de assaltantes para quatro e afirmou que eles cobriam o rosto com um pano branco.Em agosto do ano passado, a mesma cidade mineira virou notícia nacional por causa de um crime bárbaro. Um homem de 23 anos matou um colega de trabalho, de 45, decapitou a vítima e caminhou pelas ruas de Frutal com a cabeça nas mãos.Após o crime, ele tentou se matar, mas foi impedido e detido pela Polícia Militar. Os dois trabalhavam em um matadouro da cidade. O crime teria sido motivado por uma discussão em uma festa em que os colegas de trabalho estavam.