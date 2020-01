Homem mata a mulher após fazer roleta russa no Distrito Federal

O crime aconteceu na quadra 425 em Samambaia (foto: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso após matar a mulher na manhã desta terça-feira (14), em residência localizada na quadra 425 em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo o criminoso, ele e a esposa passaram a noite bebendo e pela manhã resolveram "brincar" de roleta russa. O caso é investigado pela 26ª DP (Samambaia Norte). Um homem foi preso após matar ana manhã desta terça-feira (14), em residência localizada na quadra 425 em Samambaia, noSegundo o criminoso, ele e a esposa passaram a noite bebendo e pela manhã resolveram "brincar" de roleta russa. O caso é investigado pela 26ª DP (Samambaia Norte).





Os policiais foram acionados por volta de 5h30 para atendimento de disparo de arma de fogo. No local encontraram o homem desnorteado. Aos policiais, ele afirmou que o primeiro disparo foi realizado pela esposa, mas que não aconteceu nada. Em seguida, ele apontou a arma para cabeça da mulher e efetuou o disparo, que a matou. O rapaz disse que se desesperou e resolveu chamar a polícia.

O homem tem passagem por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Violência contra a mulher



Reconhecido como crime hediondo desde 2015, o feminicídio consiste no assassinato de mulheres por razão de gênero. Conhecer as nuances e as características que envolvem esse tipo de violação é fundamental para ter um enfrentamento efetivo e evitar que existam novas vítimas.