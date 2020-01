Abertura do carnaval de rua do Rio reúne milhares de foliões em Copacabana

Está aberto oficialmente o carnaval de rua do Rio. A festa começou às 13 horas deste domingo, 12, com uma apresentação na praia de Copacabana, na zona sul, e se estenderá por 50 dias. Pelo menos 300 mil foliões se reuniram para assistir à apresentação do Bloco da Favorita, no palco remanescente da comemoração do réveillon. Nem mesmo a temperatura, próxima dos 40ºC afastou a multidão.



Preta Gil e Sandra de Sá se apresentaram como convidadas do bloco. Na programação, também estava a eleição do rei Momo, da rainha e da princesa do carnaval deste ano. A decisão de estender o carnaval de rua por 50 dias e manter montado na areia o palco do réveillon para a abertura oficial da folia ainda em janeiro foi tomada depois do número recorde de turistas registrados na cidade no fim do ano - 1,7 milhão de visitantes.



"São ações como essa que comprovam e fortalecem nossa vocação turística", afirmou o presidente da Riotur, Marcelo Alves. "A cidade inteira estará ocupada com a folia para que a gente bata novos recordes."



Na última quarta-feira, 8, a Prefeitura divulgou o calendário dos grandes blocos que desfilarão pela cidade. Entre os mais famosos estão o Chora, Me liga, no dia 15 de fevereiro, o Bloco da Preta, dia 16, e o Cordão da Bola Preta, dia 22. Na terça-feira de carnaval, dia 25 de fevereiro, é a vez do bloco Fervo da Lud, da cantora Ludmilla. A cantora Anitta, por sua vez, comanda a folia no sábado, dia 29, com o Bloco das Poderosas. No domingo, é a vez do Monobloco. Todos os grandes blocos desfilarão no centro da cidade.



Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo ocorrerão entre os dias 21 e 24 de fevereiro. O desfile das campeãs, também no Sambódromo, será no dia 29. Oficialmente, o carnaval só termina no dia 1º de março.