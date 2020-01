Jornalista da ESPN homenageia filho que morreu ao cair de prédio

Mendel Bydlowski e o filho Arthur (foto: Reprodução da internet/Twitter)



O jornalista da ESPN Mendel Bydlowski fez uma publicação emocionante neste sábado (11/1) em homenagem ao filho Arthur, de 5 anos, que morreu após cair da janela do 5º andar do apartamento da família, no Guarujá (SP). No post, Mendel agradeceu as mensagens de fãs e amigos e o apoio dos policiais, bombeiros, enfermeiros e médicos que socorreram Arthur no momento do acidente. daMendel Bydlowski fez uma publicação emocionante neste sábado (11/1) em homenagem aoArthur, de 5 anos, que morreu apósdado 5º andar do apartamento da família, no(SP). No post, Mendel agradeceu as mensagens de fãs e amigos e o apoio dos policiais, bombeiros, enfermeiros e médicos que socorreram Arthur no momento do acidente.









“Eu quero agradecer. Do fundo do meu coração, quero agradecer. A solidariedade das pessoas que rezaram na praia em frente ao prédio, o empenho do médico e da enfermeira que prestaram o primeiro atendimento, a atenção dos policiais, bombeiros, pessoal do SAMU e do hospital”, escreveu ele.