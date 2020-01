Menino de 5 anos morre após cair de edifício no Guarujá

Um menino de 5 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 10, após cair de um edifício na região central do Guarujá, litoral de São Paulo. O resgate chegou a ser acionado para o local, mas, no hospital, a criança faleceu. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, inicialmente classificado como morte suspeita.



De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, o edifício de onde a criança caiu está localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. A Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência e encontrou o menino recebendo os primeiros socorros de um médico. Ele foi levado para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.



A polícia solicitou perícia ao Instituto de Criminalística e exames ao Instituto Médico Legal.