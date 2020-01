Ministério da Agricultura interdita cervejaria em Minas Gerais

O Ministério da Agricultura interditou nesta sexta-feira, 10, a Cervejaria Backer, fabricante da cerveja Belorizontina. Em nota, a pasta informa que, segundo a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, foi identificada a substância "dietilenoglicol" em amostras de cerveja pilsen, marca Belorizontina, lotes L1 1348 e L2 1348. "Na mesma oportunidade, foram determinadas ações de fiscalização para a apreensão dos produtos que ainda se encontram no mercado", disse em nota.



"Auditores fiscais federais agropecuários - nas especialidades farmacêutica, química e de engenharia agronômica - prosseguem apurando as circunstâncias em que ocorreu a contaminação verificada pelas autoridades policiais nos lotes indicados, a fim de dar pleno esclarecimento à população dos fatos."



Ainda conforme a pasta, análises laboratoriais seguem sendo realizadas nas amostras coletadas pela equipe de fiscalização das Superintendências Federais de Agricultura. "Além disso, mais de 16 mil litros de cervejas foram apreendidos cautelarmente. Novas informações serão prestadas após os resultados das análises laboratoriais feitas pelo Mapa."