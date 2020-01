PF põe '4 Patas' contra tráfico, armas e explosivos nos aeroportos e fronteiras

A Polícia Federal (PF) decidiu apertar o cerco a organizações criminosas que agem nos aeroportos, fronteiras e portos brasileiros. Por meio da Operação 4 Patas, que vai se estender por todo o ano de 2020, a PF mobilizou dezenas de cães especialmente treinados para identificação de entorpecentes e bombas. Inicialmente, as ações serão realizadas nos aeroportos do Rio, São Paulo e Minas e miram também em eventuais movimentos ligados a terrorismo.



A '4 Patas' é gerenciada pela Coordenação Geral de Repressão a Drogas e Crime Organizado, em Brasília, e empregará, além dos cães, grupos de operadores policiais federais no combate ao tráfico de drogas e armas e rastreamento de explosivos.



A operação faz parte do planejamento operacional da PF em Brasília, que quer evitar turbulências nos aeroportos e portos e busca inibir ações criminosas que coloquem em risco passageiros e tripulações.



A reportagem apurou que uma das principais metas da PF para 2020 é a desarticulação e descapitalização financeira do crime organizado, e a prisão de seus líderes. A ação nos aeroportos, fronteiras e portos faz parte da estratégia de prevenção no combate ao crime nessas áreas, que são de competência exclusiva da PF.