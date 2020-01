SP começa a enviar boleto do IPTU no dia 17

A Prefeitura de São Paulo começará a enviar pelos Correios os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a partir do dia 17 deste mês. Os primeiros carnês enviados devem chegar ao contribuinte até o dia 24 de janeiro. Já os últimos carnês serão entregues até o dia 19 de fevereiro.



Quem fizer o pagamento do imposto à vista, até a data de vencimento da primeira parcela, receberá um desconto de 3%. E caso o contribuinte não receba a notificação até a data-limite, poderá emitir a segunda via da notificação no site da Prefeitura ou comunicar o não recebimento da notificação em qualquer subprefeitura da capital.



Nesta terça-feira, 7, a Prefeitura de São Paulo publicou edital com o calendário completo para pagamento do IPTU. Segundo a administração municipal, a postagem das notificações para os contribuintes isentos também ocorrerá a partir do dia 17 de janeiro de 2020.



O vencimento do IPTU será no dia escolhido pelo contribuinte ou nos dias 9 ou 14 para os que não fizeram essa opção. Segundo a Prefeitura, os vencimentos nos dias sem expediente bancário serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, sem cobrança adicional.



O não pagamento de qualquer parcela do IPTU sujeita o contribuinte à inscrição no Cadastro Informativo Municipal (Cadin).



Neste ano, o imposto ficará 3,5% mais caro. O índice de aumento é o mesmo que foi aplicado no ano passado e deve ser levemente menor do que a taxa oficial de inflação do período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deve ficar em 3,98%. O reajuste é válido para cerca de 3,5 milhões de imóveis cadastrados na capital.



Orçamento



A gestão municipal prevê arrecadar R$ 11,1 bilhões com o IPTU no ano de 2020 - valor 7,5% superior ao orçado em 2019. Para 2020, o orçamento total da cidade terá 14% de aumento, chegando a R$ 68,9 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.