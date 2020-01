Promotorias do Rio e de SP miram em grupo que fomenta ataques pela deepweeb

Os Ministérios Públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro deflagraram na manhã desta terça-feira, 7, por meio de seus Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a segunda fase da Operação Iluminate, para identificar integrantes de uma organização criminosa que fomenta ódio e ataques, especialmente contra minorias e mulheres, em fóruns da deepweb. Três pessoas foram presas.



Apoiada pela Polícia Militar dos dois Estados, a ação cumpriu ainda cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (3), Franca (1) e Rio de Janeiro (1). As medidas foram determinadas pela Vara Especializada em Processos contra Organizações Criminosas de São Paulo.



Segundo a Promotoria, foram aprendidos diversos dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia. O Ministério Público de São Paulo informou que passou a monitorar as interações nos fóruns da deepweb após o ataque a Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, em março de 2019. O massacre deixou dez mortos, incluindo os dois atiradores.



Segundo a Promotoria, o ataque foi idealizado e estimulado por um "chan" (fórum) da darkweb chamado Dogolachan.