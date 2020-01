Homem morre afogado após ser levado por correnteza em Guarulhos

Um homem de 51 anos morreu afogado na noite desta quinta-feira, 2, após cair em um córrego e ser levado pela correnteza durante a forte chuva que atingiu a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas viram quando Edilson Rodrigues Alves se desequilibrou e caiu em um córrego na Rua Campo Mourão, no bairro dos Pimentas.



Ainda segundo a SSP, policiais conseguiram retirar a vítima do rio, iniciaram a manobra de ressuscitação e, após a chegada do Corpo de Bombeiros, Alves foi levado para o Hospital Bonsucesso, mas não resistiu e morreu.



O caso foi registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial de Guarulhos.