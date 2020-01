PRF registra 70 mortes e autua 1.343 embriagados nas estradas no ano novo

A Operação Ano Novo, da Polícia Rodoviária Federal, entre o último sábado, 28, e quarta, 1, registrou 70 mortes nas rodovias sob fiscalização da corporação, com 863 acidentes. Foram multados no período 1.343 motoristas por embriaguez e vistoriados 134 mil veículos e 139,5 mil pessoas. Os dados foram divulgados nesta quinta, 2.



Durante o feriado de fim de ano, os agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam menos ocorrências do que no Natal deste ano e nos últimos dias de 2018.



Na ação de Natal, a PRF atendeu 1.134 acidentes, com 97 mortes. Já n virada de 2018 para 2019, a polícia contabilizou 914 acidentes e 75 óbitos.



Os números da PRF indicam que no Ano Novo menos motoristas dirigiram alcoolizados e realizaram manobras 'arriscadas'.



A corporação prendeu 113 motoristas por embriaguez. No Natal, foram 1.592 pessoas autuadas e 163 acabaram na delegacia pelo crime de alcoolemia ao volante.



Nos dois períodos, foram realizados cerca de 115 mil testes de 'bafômetro', destacou a PRF.



Já em comparação a 2018, a média de tais infrações se manteve. Entre 28 de dezembro do ano retrasado e 1 de janeiro de 2019 1.342 pessoas foram autuadas após beber e assumir o volante.



Durante a Operação de 2019, a PRF também multou 4.986 motoristas fazendo manobras em locais proibidos ou de forma arriscada. A corporação autuou motociclistas que não usavam o capacete (735) e motoristas (1.627) e passageiros (2.313) de carros sem o cinto de segurança. Ainda, motoristas usando celular enquanto dirigiam (114).



No Natal, a PRF multou mais pessoas com relação a tais infrações: 5.520 por ultrapassagens indevidas; 907 por falta de uso de capacete em motocicletas não usavam capacete; 4.184 por seguirem viagem sem o cinto de segurança; e 241 por uso de celular ao volante.



Em 2018, 5.349 pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança e 1.078 sem o capacete. Os registros de ultrapassagem indevidas somaram 7.370 flagrantes e os de uso de celular ao volante, 187.



Em nota, a PRF destacou ainda que mais de 40 mil pessoas participaram de ações educativas na Operações de Natal e Ano Novo de 2019.