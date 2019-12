Mega da Virada: 4 apostas acertam os 6 números e levam R$ 76 milhões cada

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quatro apostas da Mega-Sena da Virada começarão 2020 milionárias. Elas acertaram as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (31/12). A Mega teve os seguintes números sorteados: 03-35-38-40-57-58. Quatro apostas da Mega-Sena da Virada começarão 2020 milionárias. Elas acertaram as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (31/12). A Mega teve os seguintes números sorteados: 03-35-38-40-57-58.





SAIBA MAIS 20:35 - 31/12/2019 Mega da Virada: confira o resultado; prêmio é de R$ 300 milhões e não acumula O prêmio para cada uma das acertadoras do concurso 2220 será de R$ 76 milhões. As apostas vencedoras foram feitas em Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e duas em São Paulo (SP).





O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.









Premiação



Sena - 4 apostas ganhadoras, R$ 76.053.459,66

Quina -1031 apostas ganhadoras, R$ 57.537,06

Quadra - 77055 apostas ganhadoras, R$ 1.099,78

Detalhamento

Juscimeira (MT) - 1 aposta ganhou o prêmio principal

Criciúma (SC) - 1 aposta ganhou o prêmio principal



As Loterias Caixa registraram um recorde de vendas para a Mega da Virada deste ano em um único dia. Foram mais de R$ 210 milhões até as 20 horas dessa segunda-feira (30/12).

São Paulo (SP) - 2 apostas ganharam o prêmio principal