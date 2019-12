Braços abertos a 2,8 milhões

Cerca de 2,8 milhões de pessoas são esperados na tradicional festa de réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, que terá queima de quase 17 toneladas de fogos, com 14 minutos de duração na orla da praia durante a noite de hoje. Boa parte do público será de turistas de todo Brasil e do exterior. Outros nove locais da cidade também apresentarão eventos abertos. No Cristo Redentor, missa marcará a espera pelo ano-novo.

Em São Paulo, pelo segundo ano, a queima de fogos na Avenida Paulista, no Centro da capital, será mais silenciosa, com foco na diminuição sonora na passagem para 2020. No fim de 2018, atendendo uma demanda de ativistas que defendem animais, o prefeito Bruno Covas sancionou lei que proíbe os fogos com estampido. O espetáculo de 3 toneladas de fogos deve durar 10 minutos. A festa terá apresentações musicais de Anavitória, os sertanejos Marcos e Belutti, o cantor Lulu Santos, que fará a contagem regressiva na passagem de ano, e o grupo Chiclete com Banana.

A prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com empresas e hotéis da cidade, está organizando festas nos bairros do Flamengo, Barra da Tijuca, Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Parque de Madureira, Sepetiba, Guaratiba, na Penha e no Piscinão de Ramos. Na Barra, haverá espetáculo de fogos em 12 pontos, com duração que varia de cinco a 15 minutos.

Na zona Sul da cidade, a movimentação de turistas é grande desde o fim de semana. Na segunda-feira, 10 mil pessoas desembarcaram no Rio de três transatlânticos que atracaram no Píer Mauá, na região portuária. Na noite da virada, os navios levarão esses turistas para assistir à queima de fogos do mar de Copacabana.

Ao todo, quatro palcos foram montados ao longo da praia, além de diversos telões voltados para a Avenida Atlântica. Os shows no palco principal, em frente ao Copacabana Palace, começam às 19h, com apresentações como a dos cantores Ferrugem e Diogo Nogueira. A bateria da escola de samba da Mangueira também vai se apresentar, já na madrugada do de amanhã. A festa tem previsão de encerramento às 3h. Esquema especial de segurança foi montado e contará com a presença de 2 mil policiais militares e de 1.700 guardas municipais.

O Santuário Cristo Redentor também promoverá espetáculo para comemorar a virada do ano. Organizada pelo Projeta Rio, a programação conta com vigília a partir das 21h e missa às 22h. Faltando 15 minutos para a virada do ano, imagens serão projetadas em toda a superfície do Cristo.





Suiço baleado Um turista suíço foi baleado no fim da tarde de domingo e a namorada dele – também suíça – sofreu escoriações, após ambos terem sofrido tentativa de assalto na Cidade Alta, zona Norte do Rio. Eles foram encaminhados a um hospital da região. O estado de saúde dele é considerado grave.

Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP Vila Cruzeiro que se deslocavam pela Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, foram informados de que havia pessoas feridas na pista lateral da via. Eles encontraram o suíço Michele Ângelo Galli baleado com um tiro no peito. A namorada, Rigazzone Miranda Piai, apresentava escoriações. A PM os levou ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O hospital informou que Galli estava em estado grave, e que Rigazzone recebeu alta ainda no domingo.