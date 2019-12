Motorista enfrenta trânsito lento em direção ao litoral paulista

Quem segue em direção ao litoral enfrenta tráfego intenso na manhã desta sexta-feira, 27. Concessionárias orientam em seus respectivos sites os melhores horários para quem vai curtir a praia no réveillon. O horário de pico previsto pela maioria das concessionárias nesta sexta é das 15 horas às 20 horas.



A Ecovias informa que há lentidão na Rodovia dos Imigrantes entre o km 25 e 43, em razão do excesso de veículos.



Pela Anchieta, há pontos de parada entre o km 31 e 33.



A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega está com movimento intenso entre Peruíbe e Praia Grande.



A Rodovia Rio-Santos também tem tráfego intenso no trecho entre São Sebastião e Bertioga. O mesmo acontece na Rodovia Mogi-Bertioga.



A Rodovia Ayrton Senna apresenta lentidão, no sentido do interior, do km 29 ao 32, em razão do excesso de veículos. No sentido de São Paulo, o tráfego está lento do km 20 ao 18.



A Rodovia Presidente Dutra está com tráfego lento na região de Guarulhos, em ambos os sentidos.