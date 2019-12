Morre o jornalista José Luiz Longo, ex-editor do Estado de Minas

José Luiz Longo em palestra para estudantes de comunicação no seminário Estado de Minas em Pauta, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (foto: Humberto Nicoline/Especial para o EM - 15/05/2008)







Morreu neste sábado, aos 62 anos, o jornalista José Luiz Longo, que foi editor-executivo do jornal Estado de Minas.





Nascido em Ibitinga, no interior de São Paulo, ele se formou em jornalismo na Faculdade Cásper Líbero em 1980. Em sua carreira, passou pelas redações do Diário do Grande ABC, Gazeta Mercantil, O Globo, Diário Popular e Metro.









Nos últimos anos, teve uma passagem pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) como supervisor de gabinete e desde então atuava como freelancer.





Ele também é um dos fundadores do, que em seu site é descrito como “um grupo de natureza cultural, educativa e política, destinado a promover os valores democráticos e a luta progressista popular por acessos e direitos”.





José Luiz Longo vivia em São Paulo. Em uma publicação em uma rede social, um amigo contou que ele estava internado há quase um mês no Hospital do Servidor Público Municipal por problemas digestivos. Nessa sexta-feira, ele foi entubado após uma piora e morreu nesta tarde. As informações são de Célia, companheira de José Luiz.





O jornalista será velado e sepultado no Cemitério do Jardim do Horto Florestal, em São Paulo, a partir das 9h deste domingo.