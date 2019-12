Saúde libera recursos de emendas para aquisição de equipamentos e materiais

O Ministério da Saúde habilitou Estados, municípios e o Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade (MAC), para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde; para o incremento temporário do Piso de Atenção Básica (PAB); e a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de ampliação.



As habilitações foram feitas com a edição de Portarias no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 18.



Os recursos referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento da saúde.