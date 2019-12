Prefeitura de SP instala radares em quatro túneis

A Prefeitura de São Paulo vai implantar radares de fiscalização de velocidade em quatro túneis da cidade. São eles: Ayrton Senna II (no sentido Ibirapuera), na zona sul; Passagem Franklin Roosevelt (sentido Lapa), na região central; Max Feffer (sentido centro), na zona oeste; e Maria Maluf (em ambos os sentidos), na zona sul.



"O objetivo da medida é proporcionar um trânsito mais seguro, já que a fiscalização eletrônica comprovadamente ajuda a garantir o cumprimento das leis de trânsito, inclusive dos limites de velocidade", explicou, em nota, o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram. "Os acidentes em túneis atualmente são causados, em grande parte, porque motoristas sabem que não há fiscalização e andam em alta velocidade."



O primeiro radar em túnel da capital paulista foi colocado em julho de 2018, no Túnel Ayrton Senna I, no sentido da Marginal do Pinheiros. Segundo a CET, entre julho e dezembro do ano passado, após a instalação do aparelho, foi registrado apenas um acidente, contra 10 no mesmo período de 2017.



Outros cinco túneis receberão os dispositivos eletrônicos em 2020. São eles: Tribunal de Justiça (em ambos os sentidos), na zona sul; 9 de Julho/Daher Elias Cutait (em ambos sentidos), na região central;

Presidente Jânio Quadros (sentido Morumbi), na zona sul; Sebastião Camargo (sentido Itaim Bibi), na zona sul; e Major Natanael/Noite Ilustrada (sentido Avenida Doutor Arnaldo), na região central.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que os equipamentos serão instalados na próxima segunda-feira, 16, mas só passarão a fiscalizar na segunda quinzena de dezembro, após passarem por aferição. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) afirmou que comunicará à população com antecedência, por meio de faixas e painéis de mensagem variável nos locais de acesso aos túneis.