Polícia do Rio realiza megaoperação contra pedofilia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou na manhã desta quarta-feira, 11, uma megaoperação contra a pedofilia. Foram, ao todo, 80 mandados de busca e apreensão em diversos municípios do Estado.



A investigação, que começou há cerca de quatro meses, rendeu até agora pelo menos 17 prisões. É a maior operação contra pedofilia já deflagrada no Rio de Janeiro. A ação conta com o apoio de 200 agentes.



Os investigadores da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) identificaram o que classificaram como um "núcleo de pedófilos", onde os acusados guardavam e compartilhavam imagens de pornografia infantil.