Rodrigo Motta, do clipe 'Vai Malandra', de Anitta, é morto no Rio

O modelo Rodrigo Motta, de 28 anos, que participou do clipe Vai Malandra, da cantora Anitta, foi assassinado no Rio de Janeiro na segunda-feira, 9. Ele chegou a ser atendido no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul da cidade, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios registrou o caso, mas não deu mais informações sobre as circunstâncias da morte.



"Meus sentimentos à família e amigos do Rodrigo Motta, que participou do meu clipe de Vai Malandra. Recebi essa notícia pela internet e fiquei estarrecida", escreveu a cantora. "Matar ou morrer virou algo banal no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar", completou.



A música Vai Malandra é uma parceria de Anitta com Tropkillaz, DJ Yuri Martins, Maejor e Mc Zaac. O videoclipe foi gravado no Morro do Vidigal, na zona sul da capital. Nele, Motta aparece de sunga, passando óleo em mulheres.