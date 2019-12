Cinco são presos no Rio

Cinco pessoas foram presas ontem no Rio de Janeiro durante operação que apura a prática de crimes ligados à fraude eletrônica em bombas de combustíveis em diversos postos do estado. Elas são suspeitas de envolvimento no crime. Além dos cinco mandados de prisão, a Operação Luz cumpriu nove mandados de busca e apreensão. A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio, e pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) e Instituto de Pesos e Medidas do Rio (Ipem).





A Operação Luz é um desdobramento da força-tarefa Pit Stop, que, semanalmente, desde o início de 2019, realiza ações de fiscalização em postos de revendedores de combustíveis. Em inquérito aberto pela Polícia Civil, foi apurada a atuação de uma organização criminosa especializada em fraude eletrônica em bombas medidoras de combustível líquido, instaladas em postos de combustíveis em todo o Grande Rio, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, com o objetivo de lesar os consumidores em percentuais que variam de 7% a 14%. Isso fazia com que os clientes pagassem por uma quantidade maior do que a efetivamente colocada no tanque do veículo.





Em uma das ações, os agentes localizaram um posto no município de Niterói que estava fornecendo 10% a menos de combustível ao cliente. Após várias análises, foi constatada alteração eletrônica na bomba de combustível.





Os fiscais encontraram a mesma fraude em postos de outras cidades do estado. Com base em informações de inteligência, a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados instaurou investigação para identificar os responsáveis pela instalação do equipamento utilizado no crime.





Desde o início do ano, a força-tarefa realizou mais de 2 mil inspeções e interditou 10 postos que operavam com sistema de dispositivo eletrônico para fraudar o volume de combustível fornecido aos consumidores. (Agência Brasil)