Fuvest divulga lista de aprovados para a segunda fase do vestibular 2020

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), divulgou a lista de convocados para a segunda fase do vestibular 2020. Clique aqui.



As provas acontecem nos dias 5 e 6 de janeiro. Os endereços dos locais de prova também já estão disponíveis. O local específico em que cada candidato realizará a prova pode ser obtido na Área do Candidato.



No dia 5 ocorre a prova de Português e a Redação. No dia 6, as Provas serão de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.



Abertura dos portões



Em ambos os dias, os portões do locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h, quando terá início a aplicação das provas, com duração de 4 horas. Não haverá tempo adicional para a transcrição de respostas.



Segundo a Fuvest, as questões da 2ª fase têm caráter discursivo e permitem ao candidato, após a identificação do problema proposto, construir sua resposta por caminhos próprios.