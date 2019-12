Ciclista morre atropelado por motorista embriagado e sem habilitação na Dutra

Um motorista embriagado, sem habilitação, atropelou e matou um ciclista de 31 anos na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na manhã deste sábado, 7. O condutor fugiu sem prestar socorro à vítima, mas foi preso depois de uma perseguição.



O acidente aconteceu no km 141 da rodovia, no sentido do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista trafegava pelo acostamento quando foi atingido pelo carro.



O condutor do automóvel fugiu, mas outro motorista presenciou a colisão, acompanhou o veículo e acionou a PRF. Os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram prender o motorista que atropelou o ciclista depois de ele bater o carro em um poste no Jardim Santa Inês, em São José dos Campos.



O homem, de 25 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,77 miligrama de álcool por litro de sangue - o índice que determina a prisão de quem dirige sob efeito de álcool é de 0,34 mg/L.



O motorista foi levado ao 3º Distrito Policial da cidade (Conjunto Residencial 31 de Março), onde está preso. Ele tinha outras passagens pela polícia por roubo e furto.