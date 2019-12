Vacina da gripe será dada a partir de 55 anos

O Ministério da Saúde anunciou para 2020 mudanças nas indicações de duas vacinas do calendário nacional. A partir do ano que vem, a vacinação contra febre amarela será estendida a todos os municípios brasileiros e uma dose de reforço será dada a crianças de quatro anos. Além disso, a vacina contra a gripe passará a ser oferecida a partir dos 55 anos (até 2019, ela era dada para idosos a partir dos 60).



As novas diretrizes estão em ofício enviado pelo Ministério da Saúde no final de novembro a representantes das secretarias estaduais e municipais de Saúde. No documento, a pasta detalha três campanhas de vacinação que serão feitas ao longo do ano que vem, com as datas das ações e os públicos-alvo.



O ofício anuncia ainda alterações na estratégia contra a febre amarela. Todo o País passará a ser considerado área de recomendação para a vacina. Com isso, parte dos Estados do Nordeste que ainda não tinham essa recomendação também deverão ter sua população vacinada. Isso inclui 1.101 municípios de sete estados nordestinos: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.



De acordo com o ofício do ministério, a mudança foi definida "em virtude da situação epidemiológica no País e a necessidade de proteger esta população contra a doença".



A outra mudança na indicação dessa vacina é direcionada a crianças de quatro anos, que, mesmo já vacinadas, precisarão tomar uma dose de reforço nessa idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma única dose desse imunizante é capaz de proteger a pessoa por toda a vida. No entanto, estudos indicam que quando a vacina é dada a crianças muito novas, a eficácia pode ser menor, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Juarez Cunha.



"Isso (eficácia menor) acontece principalmente em crianças vacinadas antes dos dois anos. Nessa idade, o sistema imunológico ainda é imaturo e há uma interferência dos anticorpos passados pela mãe", explica o especialista.



Gripe



No caso da vacina contra a gripe, foram mantidos os públicos-alvo já conhecidos, como crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas, mas foi adicionada ao grupo prioritário a população de 55 a 59 anos, que até agora não tinha direito à vacina na rede pública.



"Visando ampliar o acesso à vacinação dos grupos mais vulneráveis, neste ano os adultos de 55 a 59 anos de idade também serão vacinados. O público-alvo, portanto, representará aproximadamente 67,7 milhões de pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários para a vacinação", diz trecho do documento do ministério. A campanha será realizada de 13 de abril a 15 de maio.



Cunha elogiou a decisão do ministério de ampliar o público-alvo da vacina contra a gripe. "Nós, das sociedades científicas, preconizamos que o maior número possível de pessoas deva ser vacinada, mas sabemos que os recursos são limitados e a capacidade dos laboratórios produtores também. A ampliação da faixa etária é uma notícia muito boa porque a vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção da gripe e de suas complicações", destaca.



Além das ações contra gripe e febre amarela, o ministério fará duas campanhas de vacinação contra o sarampo para públicos não contemplados em 2019: em fevereiro e março, para crianças e jovens de 5 a 19 anos, e em agosto, para adultos de 30 a 59 anos. A pasta planeja ainda, para setembro, uma campanha contra a poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente.



Veja detalhes das campanhas:



Campanha nacional de vacinação contra o sarampo



Primeira etapa: 10 de fevereiro a 13 de março de 2020



Público-alvo: população de 5 a 19 anos



Segunda etapa: 3 a 31 de agosto de 2020



Público-alvo: população de 30 a 59 anos



Campanha nacional de vacinação contra a influenza (gripe)



Data: 13 de abril a 15 de maio de 2020



Público-alvo:



Idosos com 60 anos ou mais



População entre 55 e 59 anos



Crianças de 6 meses a 5 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias)



Gestantes



Puérperas (até 45 dias após o parto)



Trabalhadores da saúde



Professores das escolas públicas e privadas



Povos indígenas



Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais



Forças de segurança e salvamento



Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas



População privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional



Campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação



Data: 9 a 30 de setembro de 2020



Público-alvo: atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade e busca de crianças menores de 5 anos não vacinadas contra a poliomielite.

