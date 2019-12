Ministério da Agricultura adere à Plataforma de Ação Climática da AL e Caribe

O Ministério da Agricultura informou em nota que aderiu à Plataforma de Ação Climática da América Latina e Caribe (Placa). A iniciativa tem como objetivo promover e potencializar a colaboração entre os países da América Latina e do Caribe para implementar medidas relacionadas às mudanças climáticas em agricultura - pesquisa, capacitação, transferência de tecnologia, acesso a financiamento para adaptação e mitigação das mudanças climáticas.



Contempla também previsão de cooperação em políticas sobre mudança do clima, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável, e de aprimoramento de sua articulação com outras iniciativas e instituições internacionais.



A adesão ocorreu na quinta-feira, 5, em Madri, Espanha, durante a COP 25, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) para mudanças climáticas.



Segundo a nota, o Brasil está disposto a firmar-se globalmente como potência agroambiental.



Também subscreveram a iniciativa Placa, como membros fundadores, Argentina, Bahamas, Costa Rica, Chile, Guatemala, Peru e Uruguai.