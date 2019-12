Pai é acusado de matar o filho de 1 ano por vingança depois de fugir para a Bahia

Delegado Leandro Ritt, da Divisão de Repressão ao Sequestro, está no comando das investigações (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Um homem é acusado de matar o próprio filho de 1 ano. O acusado teria assassinado a criança e, em seguida, fugido para a Bahia, onde acabou preso. A Divisão de Repressão ao Sequestro, da Polícia Civil, investiga o caso. Um homem é acusado deo própriode. O acusado teria assassinado a criança e, em seguida, fugido para a, onde acabou preso. A Divisão de Repressão ao Sequestro, da Polícia Civil, investiga o caso.









As buscas pelo menino começaram ainda no último domingo, mas foram em vão. De acordo com uma amiga da família relatou à reportagem, o assassinato poderia ter sido motivado por vingança. "Ele mandou uma mensagem para a mãe da criança que, no que dependesse dele, ninguém veria mais o menino. Afirmou que, como a mãe e a avó entraram na Justiça para 'atrapalhar' a vida e, por isso, se vingaria, como tinha avisado", afirmou, sob anonimato.

O corpo da criança ainda não foi encontrado. As buscas estão sendo feitas na manhã dessa.