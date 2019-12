Governo federal institui Programa Ciência na Escola

O governo federal instituiu por decreto o Programa Ciência na Escola. O texto está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3, e define que são objetivos do programa: aprimorar o ensino de Ciências nas escolas de educação básica; promover o ensino por investigação voltado à solução de problemas; intensificar a qualificação de professores da educação básica para o ensino de Ciências; estimular o interesse dos alunos da educação básica pelas carreiras científicas; identificar jovens talentos para as Ciências; fomentar a implementação de soluções inovadoras que contribuam para aprimorar o ensino e o aprendizado de Ciências; incentivar o uso de novas tecnologias educacionais e novos métodos de ensino de Ciências; fortalecer a interação entre escolas de educação básica, instituições de ensino superior e outras instituições de ciência, tecnologia e inovação; e democratizar o conhecimento e popularizar a ciência.



O Programa, segundo o decreto, compreende as seguintes ações: chamada pública para instituições, destinada a selecionar redes para o aprimoramento do ensino de Ciências na educação básica; chamada pública para pesquisadores, destinada a selecionar projetos para o aprimoramento do ensino de Ciências na educação básica; Olimpíada Nacional de Ciências; e curso de especialização a distância em ensino de Ciências, denominado "Ciência é Dez!".



O Decreto esclarece ainda que as despesas com a execução do Programa ficarão por conta de dotações orçamentárias dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.