Investigadores da Aeronáutica são enviados ao local de queda de avião em SP

A Aeronáutica disse que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), da região de Santana (zona norte de São Paulo), foram enviados para realizar a ação inicial da ocorrência sobre a queda de um avião de pequeno porte na Serra da Cantareira.



A aeronave caiu em área de mata da Estrada Santa Inês, altura do número 10, na divisa com Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 2. O Corpo de Bombeiros disse, mais cedo, que ainda não havia informações de vítimas e nem do modelo do avião.



"Fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos", disse a Aeronáutica sobre a ação. A investigação está sendo realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) com o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.