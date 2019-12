50 mil ciclistas são esperados em passeio entre SP e Santos neste domingo

Ao menos 50 mil ciclistas são esperados na 2ª edição do Pedal Anchieta, passeio que vai sair da capital paulista rumo a Santos, no litoral sul paulista, neste domingo, 1º de dezembro. A largada do evento, realizado pelo Instituto BRCiclos, será das 6 horas às 8h30 no km 12,6 da Rodovia Anchieta, que terá operação especial com interdição temporária de alguns trechos a partir de meia-noite, segundo a Ecovias.



O percurso tem 69 quilômetros e, até o momento, há mais de 30,4 mil inscritos. Segundo os organizadores, cerca de 40 mil pessoas participaram da primeira edição do passeio ciclístico.



A chegada será no início do trecho urbano da cidade de Santos, no km 65 da Anchieta.



A prefeitura de Santos montou uma operação para recepcionar os ciclistas com a participação de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Guarda Civil Municipal. Haverá banheiros químicos e distribuição de água no ponto de chegada.



Uma rota oficial para chegar à praia e para a entrada e saída da cidade também foi criada.



Operação especial



Concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias elaborou uma operação especial para organizar o tráfego de veículos durante o evento que vai começar a funcionar a partir da meia-noite deste domingo.



Motoristas que vão para a Baixada Santista vão descer a serra pelas duas pistas da Anchieta. Quem fizer o caminho em direção a São Paulo, deve usar a pista norte da Imigrantes.



"A saída de Santos com direção a São Paulo será feita exclusivamente pela rodovia dos Imigrantes. Portanto, os usuários que estiverem saindo da cidade no sentido da capital deverão fazer o trajeto por São Vicente para acessar a rodovia dos Imigrantes", informa a concessionária.



Segundo os organizadores, além da Ecovias, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a prefeitura de Santos estão entre os parceiros do evento.