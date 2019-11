Estudo do governo federal indica 'baixa probabilidade' de óleo chegar a SP

A força-tarefa do governo federal responsável por acompanhar o derramamento de óleo no litoral brasileiro considera "baixa" a probabilidade de resíduos de óleo alcançarem as praias ao sul de Cabo Frio, na Região dos Lagos fluminense. Nesse caso, o óleo não chegaria ao município do Rio de Janeiro nem ao litoral paulista e do sul.



A informação, baseada em cálculos que levam em conta a dinâmica das correntes oceânicas e a agitação marítima predominantes ao sul do Cabo de São Tomé (península na região de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense), foi divulgada em nota divulgada nesta quinta-feira, 28.



"A Coordenação Científica do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, composta por pesquisadores e cientistas do todo o País, informa que o Grupo de Trabalho nº1: "Modelagem Numérica e Sensoriamento Remoto" analisou a dinâmica das correntes oceânicas e a agitação marítima predominantes ao sul do Cabo de São Tomé e concluiu como baixa a probabilidade de resíduos de óleo alcançarem as praias ao sul de Cabo Frio. Como referência, o grupo de trabalho observou as quantidades decrescentes de resíduos de óleo nas praias brasileiras, a baixa quantidade de material que atingiu a região Sudeste e o comportamento das correntes na superfície e subsuperfície marítima", afirma nota da força-tarefa.