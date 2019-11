Governador do RJ, Wilson Witzel, acompanha festa do Flamengo no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wison Witzel (PSC-RJ), acompanhou a equipe vitoriosa do Flamengo em sua chegada à capital fluminense. Vestido com a camisa do time, Witzel cumprimentou os jogadores ainda no Aeroporto Internacional do Rio, após a aterrissagem da delegação rubro-negra vinda de Lima, no Peru, onde o time derrotou o clube argentino River Plate.



O governador esteve no Estádio Monumental de Lima, onde acompanhou a partida. Um vídeo de Witzel sendo ignorado pelo artilheiro Gabigol, ao se ajoelhar diante do jogador ainda no campo, após a vitória rubro-negra, viralizou nas redes sociais.



Depois do jogo, o governador publicou em sua conta no Twitter um outro vídeo, em que comemorava um gol do Flamengo e a conquista da Taça Libertadores.



Witzel já declarou interesse em concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022, despertando a ira do atual presidente, Jair Bolsonaro. Aliado de Witzel desde a eleição estadual, o PSL se retirou da base do governo fluminense sob a orientação de Flavio Bolsonaro, como consequência do clima de disputa entre o governador e o pai presidente.



Atualmente, Flavio e o pai estão sem partido, após romperem também com a cúpula do PSL e à espera da ratificação da nova sigla criada pelo presidente, o Aliança.