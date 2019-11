Corpo de Gugu será velado em SP

Com os filhos João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, em foto postada recentemente em rede social (foto: Instagram/Reprodução)

O corpo do apresentador Gugu Liberato será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na região do Ibirapuera, na Zona Sul da cidade, entre quarta e quinta-feira, quando o corpo deverá chegar ao Brasil. Segundo a assessoria, foi oferecido o salão nobre do local para o velório, que será aberto ao público. Os detalhes ainda serão definidos. O sepultamento deverá ocorrer no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, tambémm na Zona Sul, mesmo local onde o pai do apresentador está enterrado.





Gugu bateu a cabeça na última quarta-feira, após cair do sótão da casa, localizada em um condomínio em Orlando, na Flórida. A queda foi de aproximadamente quatro metros. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Orlando Health. A morte foi anunciada na noite de sexta-feira.





Um dos motivos para a demora no traslado é que, segundo a família, Gugu expressou em vida o desejo de ser doador de órgãos. Só depois desse processo é que o corpo será trazido para o Brasil. Segundo o Hospital Orlando Health Medical Center, a estimativa é de que ao menos 50 pacientes sejam beneficiados. Segundo a assessoria, nos Estados Unidos, há um sistema bem mais avançado de doação de órgãos, conseguindo, assim, reutilizar muitas partes do corpo que, no Brasil, ainda não se consegue.





O astro teve traumatismo craniano ao cair e bater com a cabeça na quina de um móvel. A queda ocorreu enquanto Gugu tentava consertar o ar-condicionado da casa. Ele deixa viúva a médica Rose Miriam Di Matteo, e os filhos João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina.





CANTA COMIGO Antônio Augusto de Moraes Liberato nasceu em 10 de abril de 1959, em São Paulo. Filho de Claudino Augusto e Maria do Céu, ambos portugueses, Gugu tinha dois irmãos, o administrador de empresas Amândio Liberato e a numeróloga Aparecida Liberato. Desde cedo se revelou um comunicador nato. Começou a trabalhar na televisão aos 14 anos como assistente de produção do programa Domingo no parque, apresentado por Silvio Santos. Acabaria contratado pelo dono do SBT. Recentemente, ele apresentava, na TV Record, o reality Canta comigo, programa de calouros que teria sua final em 4 de dezembro. Gugu também era empresário, proprietário da GGP Produções, polo de desenvolvimento audiovisual.