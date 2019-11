Acidente no ar-condicionado

O apresentador Gugu Liberato estava trocando o filtro do ar-condicionado quando sofreu um acidente na quarta-feira em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva. Na quinta-feira, foi divulgado que ele estava arrumando uma decoração de Natal. Ontem, a família de Liberato contou que ele estava mexendo no ar-condicionado quando caiu. O frágil teto de gesso não suportou o peso e cedeu, provocando a queda do apresentador.





Liberato caiu de uma altura de cerca de quatro metros e bateu a cabeça em uma quina. Seu estado de saúde é grave. A informação foi confirmada pela assessoria por meio de nota às 16h15 de quinta-feira. “Gugu está na Unidade de Terapia Intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas.”





Foi o filho mais velho, João Augusto, quem chamou o socorro. Ao contrário do que se afirmou antes, as gêmeas do apresentador também estavam em casa. Não há novas informações sobre o estado de saúde do apresentador. Ele está internado no Orlando Health/Orlando Regional Medical Center e seu estado, segundo informações de lá, não apresentou alterações nas últimas horas.





Ontem, um médico brasileiro, cujo nome não foi informado, viajou para os Estados Unidos para acompanhar o astro de TV e sua família. O médico, um neurocirurgião, teria sido chamado pela família do apresentador.





A jornalista Patrícia Maldonado, que mora em Orlando, nos Estados Unidos contou que o estado de saúde de Gugu Liberato é gravíssimo. “Eu conversei com amigos que moram perto do Gugu e a informação que eu tive é: é muito grave. Até por isso, antes que eu falasse qualquer coisa, eu vim voando para o hospital porque realmente eu senti que a gravidade do problema é muito grande”, disse ela.





Na noite de quinta-feira, familiares chegaram a Orlando para acompanhar Gugu no hospital, incluindo sua mãe, Maria do Céu, de 90 anos. No momento do acidente, o apresentador de 60 anos estava acompanhado de Rose Miriam, com quem tem três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos. Atualmente, Liberato apresenta o reality show Canta comigo, na Record.